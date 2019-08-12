تشييع جثمان الزوجة وتأجيل دفن 3 من ضحايا فاجعة «مسلة جازان»

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شيعت جموع غفيرة من المواطنين عصر اليوم الاثنين، بإسكان رمادة في محافظة أحد المسارحة بجازان، ضحية وادي مسلة، والتي توفيت برفقة أربعة من أفراد أسرتها الزوج وثلاثة أطفال، بعد أن جرفت مركبتهم السيول.

وتم تأجيل دفن ثلاثة، الزوج واثنين من الأبناء بسبب صك حصر الورثة؛ كون والد الزوج متوفى وفي انتظار أن تتم الإجراءات الأسبوع المقبل بداية أول دوام بعد عيد الأضحى.

وكان صك حصر الورثة قد تسبب اليوم في تأجيل دفن ثلاثة من جثامين ضحايا وادي مسلة الأربعة، والذين تم العثور عليهم والذي كان من المقرر أن يتم اليوم، وذلك بعد أن طلبته الجهات المعنية.

«صك الورثة» يؤجل دفن 3 من ضحايا وادي مسلة بجازان

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