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قوات الجيش اليمني تشن هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في صعدة

قوات الجيش اليمني تشن هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي في صعدة
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تواصل – واس:

شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الاثنين هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقل موقع (سبتمبر نت) عن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي قوله إن قوات الجيش هاجمت مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم بالمحافظة.

وأكد القائد أن قوات الجيش تمكنت، خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة بوادي العريض أسفل جبل النار.

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