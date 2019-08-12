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فيديو مؤثر.. رجل أمن يُلقي التحية العسكرية على أمه ويقبل كفيها بالمشاعر المقدسة

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تواصل – فريق التحرير:

بادر أحد رجال الأمن المرابطين بالمشاعر المقدسة فور أن رأى والدته وهي تؤدي فريضة الحج هذا العام لاحتضانها وتقبيل كفيها بعد أن ألقى عليها التحية العسكرية.

ورصد مقطع فيديو متداول رجل الأمن وهو يقبل كفي والدته في مشهد مؤثر أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنوا على رجل الأمن وبره بوالدته في هذا المشهد المهيب.

ويُعد الشاب عبدالرحمن عسيري أحد أبطال وزارة الداخلية، وكان قد التقى والدته في المشاعر المقدسة أثناء تأديتها فريضة الحج العام الحالي.

الجدير بالذكر أن والدة رجل الأمن من سكان مركز قنا بمحايل عسير، وهي أم الأبطال؛ إذ قدمت ابنها الشهيد إبراهيم عسيري الذي استُشهد على الحد الجنوبي أثناء دفاعه عن الدين والوطن.

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