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موظف بـ«الأرصاد» يقرأ الأحوال الجوية وسط الأمطار في «منى».. والهيئة تعلق (فيديو)

موظف بـ«الأرصاد» يقرأ الأحوال الجوية وسط الأمطار في «منى».. والهيئة تعلق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مع مقطع مصور لأحد موظفيها وهو يعمل على قراءة الأحوال الجوية وسط الأمطار التي شهدتها المشاعر المقدسة خلال الساعات الماضية.

وعلقت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، على مقطع ظهر خلاله الراصد الجوي محمود فيرق وهو يمارس عمله، بقولها: “الراصد الجوي محمود فيرق يقوم بأخذ النشرة الجوية في مرصد مني وسط أمطار متوسطة ورياح نشطة”.

وأضافت الأرصاد: “وسط الأمطار والظروف الجوية المتقلبة تكون مهمة الراصد الجوي أكثر صعوبة وأهمية.. مشهد يوضح الدور الهام للراصد الجوي في قراءة الأحوال الجوية رغم الظروف المناخية الصعبة”.

 

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