يقتُل والده طعناً «بسكين» ثاني أيام العيد .. تعرف على السبب

تواصل – وكالات :

طعن شاب والده بسكين في محافظة أسيوط المصرية صباح اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ليفارق الأب الحياة فورا بعد تلقيه طعنات من ابنه جوار مسجد في جريمة بشعة.

وتفاجأ أهالي قرية الواسطي بمحافظة أسيوط بالجريمة البشعة التي وقعت في ثاني أيام العيد المباركة، حيث فقد الأب حياته بسبب طعنات الابن العاق بعد مشاجرة بسبب خلافات أسرية.

وقام الأهالي بإبلاغ الجهات الأمنية فور وقوع الحادث، ليتلقى مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول البلاغ الذي يفيد بقيام ً شاب بقتل والده طعنا بحسب “عكاظ”.

وكشفت التحريات وقوع مشاجرة بين المجني عليه ونجله بجوار مسجد القاضي في القرية، أقدم على إثرها المتهم على طعن المجني عليه بسكين ما أدى إلى وفاته على الفور.

ويعود الخلاف بين الأب وابنه من الصباح الباكر بسبب سيارة «ميكروباص» يمتلكها الأب، الذي حرم الجاني من قيادتها وأبلغه بتولي شقيقه الأصغر مسؤولية العمل باستخدامها، وعلى إثر ذلك، قام الشاب بتهديد والده بقتله إن لم يتراجع عن قراره، وبمجرد قيام الوالد بإعطاء شقيقه المفاتيح، قام الشاب بتنفيذ تهديده وقتل والده بدم بارد.

وبحسب “روسيا اليوم” وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على الجاني، فيما نقلت جثة القتيل إلى المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم ويجري عرضه على النيابة العامة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية حول الحداثة.