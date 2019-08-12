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«التجارة» تتيح إصدار تراخيص التخفيضات للمدارس إلكترونيا عبر هذا الرابط

«التجارة» تتيح إصدار تراخيص التخفيضات للمدارس إلكترونيا عبر هذا الرابط
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة التجارة والاستثمار للتجار إمكانية إصدار تراخيص التخفيضات لموسم العودة للمدارس إلكترونياً للفترة من 24 ذي الحجة حتى 8 محرم المقبل والموافق 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر.

ويمكن لأصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً، كما يمكن لهم التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية عبر نظام التخفيضات الإلكتروني (هنا الرابط).

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغب اختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات، ومن ثم تسديد رسوم الرخصة إلكترونياً عبر نظام سداد، ثم يقوم بطباعة الترخيص.

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