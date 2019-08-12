خلال 24 ساعة.. 500 ألف أضحية بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (صور)

تواصل – واس:

كشفت إحصائيات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عن إجمالي عدد الأضاحي التي تمت في الـ 24 ساعة الماضية، وهي نصف المستهدف للوصول لمليون أضحية ضمن الساعات المتبقية من الوقت الشرعي والمحددة بـ 56 ساعة.

وأوضح نائب المشرف العام لمشروع المملكة للهدي والأضاحي لشؤون العمليات الدكتور عمر عطية، أنه تم خلال 24 ساعة تنفيذ 525 ألف رأس من الأغنام منذ بدء الوقت الشرعي للذبح على مدار 24 ساعة متواصلة، وتتراوح متوسط إنتاجية تنفيذ الأضاحي للأغنام في الساعة الواحدة إلى 4,980 رأس من الأغنام، وتصدرت مجزرة المعيصم النموذجية رقم (1)، قائمة المجازر الأكثر إنتاجية بتنفيذ 136 ألف رأس من الأغنام، تتلوها مجزرة الثانية أو الوحدة الثانية 72 ألف رأس من الأغنام.

وتابع نائب المشرف العام للمشروع أن عمل غرفة العمليات المشتركة تتابع الرقابة الفنية والصحية والإدارية لسير أعمال النسك، ومراقبة جميع نواحي المشروع من خلال 500 كاميرا رقمية وإلكترونية ترصد حركة الأضاحي بصورة طبية وصحية وبيئية دقيقة.

وأوضح الدكتور عطية أن هذا المشروع التقني يدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين لتيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيماً لهذه الشعيرة، وضمان إتمامه عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.