تزامن وجودهما مع الحادث.. طبيب وممارس طبي يسعفان مصابين في ينبع

تواصل – ينبع:

أسهم ممارس طبي وطبيب في إسعاف شخصين تعرَّضا لحادث مروري وقع في طريق ينبع – النحل صباح أول أيام العيد، حيث تزامن وجود الاثنين لحظة محاولة إنقاذ المصابين.

وتفصيلاً بادر فني التخدير عطاالله عواد المحياوي، والطبيب المصري، الدكتور جمال حمدي، الذي يعمل بمركز الفقعلي شمال محافظة ينبع، في تقديم عون إنساني كبير لإنقاذ المصابين، حيث صادفا حادثًا مروريًّا لسيارة بمنتصف طريق ينبع – النخل، ووقوف بعض الإخوان. فتوقفا عند الحادثة، ووجدا بالمقعد الأمامي شخص محتجز، وتوجد دماء على وجهه ويده اليمني.

فتم إنزال المصاب بحذر على الأرض، ثم الاتجاه لإخراج آخر كان بالمقعد الخلفي، ويصدر عنه صوت شخير، “وهذا يُعرف لدينا بوجود شخص يختنق، أو يواجه صعوبة بالتنفس”، مثلما أوضح فني التخدير المحياوي.

وقال “المحياوي” إنه “تم تبليغ الدفاع المدني، وعند وصول إسعاف الدفاع المدني ساعدنا أفراده بإخراج المصاب، ووصل إلى الموقع سيارة إسعاف من الهلال الأحمر، وكان فيها مصاب حالته خطيرة، وتم نقل المصابَيْن إلى مستشفى ينبع النخل”.