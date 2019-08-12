الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نصائح لتجنب «انتفاخ البطن» بعد ولائم عيد الأضحى

نصائح لتجنب «انتفاخ البطن» بعد ولائم عيد الأضحى

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

تزامن وجودهما مع الحادث.. طبيب وممارس طبي يسعفان مصابين في ينبع

تزامن وجودهما مع الحادث.. طبيب وممارس طبي يسعفان مصابين في ينبع
صورة رمزية
0

تواصل – ينبع:

أسهم ممارس طبي وطبيب في إسعاف شخصين تعرَّضا لحادث مروري وقع في طريق ينبع – النحل صباح أول أيام العيد، حيث تزامن وجود الاثنين لحظة محاولة إنقاذ المصابين.

وتفصيلاً بادر فني التخدير عطاالله عواد المحياوي، والطبيب المصري، الدكتور جمال حمدي، الذي يعمل بمركز الفقعلي شمال محافظة ينبع، في تقديم عون إنساني كبير لإنقاذ المصابين، حيث صادفا حادثًا مروريًّا لسيارة بمنتصف طريق ينبع – النخل، ووقوف بعض الإخوان. فتوقفا عند الحادثة، ووجدا بالمقعد الأمامي شخص محتجز، وتوجد دماء على وجهه ويده اليمني.

فتم إنزال المصاب بحذر على الأرض، ثم الاتجاه لإخراج آخر كان بالمقعد الخلفي، ويصدر عنه صوت شخير، “وهذا يُعرف لدينا بوجود شخص يختنق، أو يواجه صعوبة بالتنفس”، مثلما أوضح فني التخدير المحياوي.

وقال “المحياوي” إنه “تم تبليغ الدفاع المدني، وعند وصول إسعاف الدفاع المدني ساعدنا أفراده بإخراج المصاب، ووصل إلى الموقع سيارة إسعاف من الهلال الأحمر، وكان فيها مصاب حالته خطيرة، وتم نقل المصابَيْن إلى مستشفى ينبع النخل”.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حادث مروري يُسفر عن 6 إصابات واستنفار عام في مستشفى المويه بالطائف

حادث مروري يُسفر عن 6 إصابات واستنفار عام في مستشفى المويه بالطائف

وفاة «قائدة مركبة» جراء تصادم عنيف على طريق «عفيف – المهد»

وفاة «قائدة مركبة» جراء تصادم عنيف على طريق «عفيف – المهد»

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

إصابات خطيرة في حادث «انقلاب شاحنة» بجدة

إصابات خطيرة في حادث «انقلاب شاحنة» بجدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>