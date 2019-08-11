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«التحالف»: الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا

«التحالف»: الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرَّض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي، إن “الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا وخلاف بين القيادات”.

وأوضح المالكي أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار و معاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، مؤكداً أن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.

 

وتعيش ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها حالة من الهلع والخوف بعد مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي وعدد من قيادات الميليشيات والعثور على جثثهم في إحدى الشقق السكنية بالعاصمة صنعاء.

وأعلنت ميليشيات الحوثي، الجمعة، عن مقتل شقيق زعيمها إبراهيم بدر الدين الحوثي على أيدي من أسمتها “أيادي الغدر والخيانة” دون مزيد من التفاصيل حول عملية الاغتيال أو مكانها وتوقيتها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أوضح أنه سيعلن بعض تفاصيل مقتل شقيق زعيم الانقلابيين.

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