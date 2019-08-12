«الأمن العام»: تبصيم 7 آلاف مقيم حاولوا الحج بدون تصريح

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كشف متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ ،خلال مؤتمر صحفي ، عن تطبيق الأنظمة في حق 7.027 مقيمًا مخالفاً ، تم أخذ بصماتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق أنظمة مخالفة الحج .

وأوضح العميد الشويرخ أنه تم ضبط عدد من مكاتب الحج الوهمية وبلغ عددها 288 مكتباً وهمياً، وأنه أعيد 40.352 شخصاً لا يحملون تصاريح للحج، وأكثر من 244 ألف مركبة.

وأضاف الشويرخ أنه تمت إعادة 533 ألفا من المحرمين من داخل العاصمة المقدسة، ومكافحة تزوير كوبونات الأضاحي والهدي، مشدداً على الاستعداد التام للمرحلة الخامسة لإدارة وتنظيم الحشود والخطط المرورية في أيام 11 و12 و13 للمتأخرين.