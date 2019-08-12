الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نفرة مليونية ..بياض الإحرامات يغطي مسارات المشاة الأطول عالمياً إلى «مزدلفة»  

نصائح لتجنب «انتفاخ البطن» بعد ولائم عيد الأضحى

نصائح لتجنب «انتفاخ البطن» بعد ولائم عيد الأضحى

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«الأمن العام»: تبصيم 7 آلاف مقيم حاولوا الحج بدون تصريح

«الأمن العام»: تبصيم 7 آلاف مقيم حاولوا الحج بدون تصريح
0

تواصل  فريق التحرير:

كشف متحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ ،خلال مؤتمر صحفي ، عن تطبيق الأنظمة في حق 7.027 مقيمًا مخالفاً ، تم أخذ بصماتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق أنظمة مخالفة الحج .

وأوضح العميد  الشويرخ أنه تم ضبط  عدد من مكاتب الحج الوهمية وبلغ عددها 288 مكتباً وهمياً، وأنه أعيد 40.352 شخصاً لا يحملون تصاريح للحج، وأكثر من 244 ألف مركبة.

وأضاف الشويرخ أنه تمت إعادة 533 ألفا من المحرمين من داخل العاصمة المقدسة، ومكافحة تزوير كوبونات الأضاحي والهدي، مشدداً على الاستعداد التام للمرحلة الخامسة لإدارة وتنظيم الحشود والخطط المرورية في أيام 11 و12 و13 للمتأخرين.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قضت على مخاطر التدافع.. تعرف على «منشأة الجمرات» بعد التوسعة

قضت على مخاطر التدافع.. تعرف على «منشأة الجمرات» بعد التوسعة

مليونان و489 ألفاً إجمالي عدد الحجاج لهذا الموسم 1440هـ

مليونان و489 ألفاً إجمالي عدد الحجاج لهذا الموسم 1440هـ

«المعجب»: لن نتهاون في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج

«المعجب»: لن نتهاون في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج

سجناء يرتدون الإحرام.. 50 نزيلاً يؤدون الحج مع ذويهم برعاية «ثقة»

سجناء يرتدون الإحرام.. 50 نزيلاً يؤدون الحج مع ذويهم برعاية «ثقة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>