مليونان و489 ألفاً إجمالي عدد الحجاج لهذا الموسم 1440هـ

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجّاج، منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67% .

وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1440هـ أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 1.385.234 حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1.104.172 حاجَّةً، وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ ، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع 117.731 حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2.371.675 حاجاً.