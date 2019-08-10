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«التحالف» تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن وتؤكد استخدام القوة العسكرية ضد المخالفين

«التحالف» تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن وتؤكد استخدام القوة العسكرية ضد المخالفين
العقيد الركن تركي المالكي
0

تواصل –  واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة ( عدن )اعتباراً من الساعة الواحدة ( 01:00) بعد منتصف هذه الليلة يوم 10 / 10 / 1440 هـ وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك. وتدعو كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت التدهور السريع للأحداث بعد فترة الهدوء التي تلت إعلانها السابق بتاريخ ( 06 ذو الحجة 1440 هـ )، وأنها ترفض بشكل قاطع هذه التطورات الخطيرة ولن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان ويسعى لاستمرار القتال والفتنة والإضرار بالأمن والاستقرار أو التعدي على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية المؤقتة ( عدن )، داعياً في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات التي نشب بينها القتال لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى كتنظيمي القاعدة وداعش الذين أوقدوا نار الفتنة وزرعوا الفُرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد.

كما تعبر قيادة القوات المشتركة للتحالف عن شكرها للقيادات الوطنية اليمنية التي استجابت لنداء التحالف ومناشدات الشعب اليمني وغلبت المصلحة العليا للشعب اليمني.

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