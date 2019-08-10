الصخور المتساقطة توقف حركة المرور بعقبة الصماء في عسير.. و«النقل» يتدخل (فيديو وصور)

محمد واص -عسير:

تسببت الصخور المتساقطة من الجبال اليوم في تعطل الحركة المرورية بعقبة الصماء في عسير، فيما باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة في المواقع المتضررة من العقبة بعد الانهيارات المتعددة وتساقط الصخور بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وسخَّر فرع الوزارة كافة طاقاته من معدات وكوادر بشرية لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المواقع المتضررة وفتح الطريق بالكامل للمواطنين وإعادة حركة السير بصورة طبيعية

الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة لا تزال جارية حتى الآن بسبب استمرار هطول الأمطار، وتواجد المعدات تحسباً لأي انهيار قد يحدث لا قدر الله.