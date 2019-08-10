احذروا «المسالخ العشوائية» لهذه الأسباب.. وهذه الخطوات الصحيحة للذبح في المنازل  

تواصل – الرياض :

تنشط خلال موسم عيد الأضحى المبارك المسالخ العشوائية التي تقوم بالذبح بدون تصاريح رسمية، وتستغل هذه المسالخ الازدحام خلال أيام العيد على المسالخ الرسمية ، بجانب كثرة المضحين الراغبين في إكمال عملية الذبح وتجهيز أضاحيهم بسرعة دون قضاء وقت أطول في انتظار المسالخ الرسمية المصرح لها .

وتشدد الجهات الرسمية على عدم ذبح الأضاحي في غير الأماكن المخصصة، حيث حذّرت أمانة منطقة الرياض، من ذبح الأضاحي في المسالخ العشوائية التي تنشط خلال الموسم، مؤكدة على استعداد الفرق الرقابة الميدانية المزودة بالمعدات والآليات لإزالة تلك المسالخ.

من جهة أخرى كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن الخطوات والتعليمات التي يجب اتباعها لذبح الأضاحي في المنازل والاستراحات وهي :