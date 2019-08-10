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«المعجب»: لن نتهاون في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج

«المعجب»: لن نتهاون في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج
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تواصل – فريق التحرير:

أهاب النائب العام الشيخ سعود المعجب، في كلمة وجهها إلى حجاج بيت الله الحرام، أن يتفرغوا تفرغا تاما لأداء شعيرة الحج بجانب القيام بتأدية نُسُكِهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني واستشعار لقدسية المكان والزمان.

وأضاف النائب العام: “إن الحج عبادة مقدسة لا مجال فيها للتسييس أو الطائفية أو الحزبية أو المذهبية، بل هي مناسك وعبادات يتوحد فيها المسلمون بلباس واحد، وفي موقف واحد تجاه رب واحد.

 وأكد المعجب في كلمته لحجاج بيت الله الحرام وغيرهم، أن النيابة العامة لن تتهاون أو تتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم.

 

 

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