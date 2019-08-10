سرعة جنونية وعكس للسير .. قائد مركبة كاد أن يتسبب في حادث تصادم بالجبيل

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كادت مركبة تسير في التجاه المعاكس أن تتسبب في حادث تصادم قاتل مع مركبة ثانية كانت تسير في مسارها المخصص، وأظهر مقطع فيديو متداول المركبة وهي تسيير بسرعة عالية جداً عكس اتجاه السير على طريق الجبيل -الدمام الجديد.

وظهر في الفيديو إحدى المركبات تسير ليلاً على الطريق السريع، ليتفاجأ قائدها بمركبة قادمة في اتجاهه بسرعة عالية، ما أصابه بحالة من الرعب وجعله يوقف سيارته على جانب الطريق بسرعة كبيرة، لينجو من حادث تصادم محقق وجها لوجه مع المركبة الأخرى.

وغرد قائد المركبة على حسابه في “تويتر” بعد نجاته من الحادث، وهو مقيم يمني الجنسية قائلا: “لطف الله وعنايته ودعوة الوالدين تنجياني من موت محقق على طريق الجبيل الدمام الجديد، عاكس خط متهور بسرعة جنونية تلتقطه كاميرا السيارة بيننا أقل من 10 ثوان للتصادم وجها لوجه. اللهم لك الحمد كتب لي عمر جديد”.