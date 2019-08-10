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«ضيوف الرحمن» يتأهبون للنفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة (فيديو)

«ضيوف الرحمن» يتأهبون للنفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

بدأ استعداد ضيوف الرحمن الحجيج بمشعر عرفات للنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات الطاهر وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسُنة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ويلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام قضوا هذا اليوم السبت، التاسع من شهر ذي الحجة، على صعيد عرفات ملبين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة متضرعة إلى الله أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم.

 

 

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