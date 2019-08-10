عملية قلب ناجحة تعيد البسمة لحاج يمني أوجعه إرهاب الحوثي وأسقطه المرض 

تواصل – واس:

تعرض حاج يمني لأزمة قلبية بعد وصوله للمشاعر المقدسة ، وقدم الحاج من إحدى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي لأداء فريضة الحج هذا العام ، وكان الحاج يعاني من أمراض القلب حيث خضع لعملية قلب مفتوح سابقة، ليتعرض لأزمة قلبية مفاجئة نسبة لطول السفر والإرهاق.

ونقل الحاج على وجه السرعة لمدينة الملك عبدالله الطبية حيث حظي برعاية طبية فائقة وأجريت له عملية قسطرة قلبية ، وقدمت له الخدمات العلاجية ما أسهم بفضل الله في استقرار حالته.

وقال الحاج اليمني بعد أن من الله عليه بالشفاء :” خير المملكة العربية السعودية امتد لكل الدول الإسلامية ، وجهودها الكبيرة لإعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني من إرهاب الميليشيا الحوثية لا يخفى على أحد , ولكن بإذن الله سيتم القضاء عليها وإعادة الشرعية للسلطة الشرعية “.

وأضاف : “سبق وأن أقمت في الولايات المتحدة الأمريكية وراجعت مستشفياتها، يشهد الله أن مستشفيات المملكة تضاهيها في الخدمة وتتفوق بالإنسانية الكبيرة وتطور الخدمة وحسن التعامل مع المرضى”.

وقدّم الحاج اليمني شكره لحكومة المملكة ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة والخدمات والرعاية التي تقدم لضيوف الرحمن.