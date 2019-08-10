الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

نصائح لتجنب ضربات الشمس والانهاك الحراري خلال موسم الحج.. تعرف عليها

نصائح لتجنب ضربات الشمس والانهاك الحراري خلال موسم الحج.. تعرف عليها
0

تواصل – وكالات:

يجتمع حُجاج بيت الله الحرام ،اليوم ،على صعيد عرفات الطاهر، تحت حرارة الشمس المُرتفعة، الأمر الذي يجعل الكثيرين منهم عُرضة لضربات الشمس أو الانهاك الحراري. وهنا نقدم لكم مجموعة من نصائح الخبراء لتجنب الإصابة بضربات الشمس :

أولى هذه النصائح عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة،بجانب شرب كميات كبيرة من المياه و العصائر لإمداد الجسم بالرطوبة. كما يمكن استخدام المظلة الشمسية للحماية من الشمس واخذ قسط من الراحة بعد القيام بأي مجهود من اجل اعادة الحيوية للجسم.
أما في حالة الشعور بأعراض الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس فإليك النصائح التالية:
1. اللجوء الى مكان بارد وبعيدا عن أشعة الشمس.
2. رش الماء على الجسم من اجل تبريده.
3. محاولة الوصول إلى أقرب جهة صحية أو إبلاغ رجال الأمن و مسؤولي الحملة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

800 مختص شرعي لمراقبة الهدي والأضاحي

800 مختص شرعي لمراقبة الهدي والأضاحي

«الصحة» تجهز 4 مستشفيات و46 مركزاً صحياً في «عرفات» (صور)

«الصحة» تجهز 4 مستشفيات و46 مركزاً صحياً في «عرفات» (صور)

حجاج قطريون يصلون إلى جدة لأداء مناسك الحج (فيديو)

حجاج قطريون يصلون إلى جدة لأداء مناسك الحج (فيديو)

تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

تعرف على حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>