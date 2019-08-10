نصائح لتجنب ضربات الشمس والانهاك الحراري خلال موسم الحج.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

يجتمع حُجاج بيت الله الحرام ،اليوم ،على صعيد عرفات الطاهر، تحت حرارة الشمس المُرتفعة، الأمر الذي يجعل الكثيرين منهم عُرضة لضربات الشمس أو الانهاك الحراري. وهنا نقدم لكم مجموعة من نصائح الخبراء لتجنب الإصابة بضربات الشمس :

أولى هذه النصائح عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة،بجانب شرب كميات كبيرة من المياه و العصائر لإمداد الجسم بالرطوبة. كما يمكن استخدام المظلة الشمسية للحماية من الشمس واخذ قسط من الراحة بعد القيام بأي مجهود من اجل اعادة الحيوية للجسم.

أما في حالة الشعور بأعراض الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس فإليك النصائح التالية:

1. اللجوء الى مكان بارد وبعيدا عن أشعة الشمس.

2. رش الماء على الجسم من اجل تبريده.

3. محاولة الوصول إلى أقرب جهة صحية أو إبلاغ رجال الأمن و مسؤولي الحملة.