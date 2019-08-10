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الجامعة العربية تحذر من خطورة اقتحام باحات المسجد الأقصى في عيد الأضحى

الجامعة العربية تحذر من خطورة اقتحام باحات المسجد الأقصى في عيد الأضحى
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تواصل – واس:

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة قرار الجماعات المتطرفة والمستوطنين الإسرائيليين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك يوم غد الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك في ذكرى ما يسمي ” خراب الهيكل ” تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح اليوم، أن التخطيط والاستعدادات الإسرائيلية الجارية لاقتحام المسجد الأقصى يشكل تهديدًا حقيقياً للحرم القدسي، وتحتم ضرورة اتخاذ مواقف عربية وإسلامية ودولية أشد حزماً وصلابة لمجابهة خطورة الموقف والتهديد الاسرائيلي الوشيك والمتمثل بقرار واستعداد الجماعات المتطرفة والمستوطنين اقتحام باحات الحرم وتدنيس الأقصى.

وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية والعدوانية المستهترة بالقانون والقيم الإنسانية والمعبرة عن الإرهاب الرسمي المنظم تتطلب المساءلة، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء هذا التهديد المستمر والمتصاعد وما يتركه الاستخفاف الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي والصلف والتحدي لإرادة المجتمع الدولي من نتائج.

من ناحية أخرى، أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو إلى رام الله لتأسيس 650 وحدة استيطانية جديدة، وذلك استمراراً لمنهج تقويض السلطة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين وكل فرص وإمكانات تحقيق السلام.

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