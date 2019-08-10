توقعات بأمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من المناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر. كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.