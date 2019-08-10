سفير المملكة في جورجيا ينفي احتجاز سعوديات في مطار “باتومي”.. وبوضح الحقيقة

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة جورجيا عبدالله المطيري عدم صحة الخبر المتداول حول احتجاز عائلة سعودية بمطار مدينة “باتومي” في جورجيا، مؤكداً أن الأمر ليس كما أشيع عنه.

وكشف السفير أن حقيقة الأمر هو حدوث خلاف يتعلق بدفع مبالغ نقدية لشركة سياحية جورجية، وأن السفارة بصدد التوصل إلى حل مع الجانب الأمني هناك لإنهاء الموضوع بين الطرفين والسماح للعائلة السعودية بالسفر قريباً.

يُذكر أن وسماً بعنوان “احتجاز سعوديات بمطار جورجيا”، تم تداوله اليوم بكثافة، وفقاً لـ “عكاظ”، حتى أوضح السفير حقيقة الأمر.