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800 مختص شرعي لمراقبة الهدي والأضاحي

800 مختص شرعي لمراقبة الهدي والأضاحي
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تواصل – واس:

خصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مختصين شرعيين لتقييم أضاحي الحجاج قبل إتمام النسك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الشرعية، حيث يتكون الفريق المختص من طلبة العلم بجامعات المملكة.

وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية, رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، أن من أهداف المشروع توفير الشروط الشرعية والصحية بالأضاحي، من خلال 800 طالب شرعي بجامعات المملكة للتأكد من النواحي الشرعية وإكمال الهدي للعمر الشرعي للأضحية، تحت إشراف مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

ونوه الدكتور حجار أن المشروع أبرم اتفاقية مع عدد من الجامعات في المملكة ومنها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى ، والجامعة الإسلامية، وجامعة الملك سعود، ومعهد دار الحديث للمشاركة في حج عام 1440هـ لمتابعة الأضاحي بمواقع تشغيل المشروع.

وأفاد معاليه أن المراقبين الشرعيين يناط بهم مهام متعددة ومنها التأكد من توافر الاشتراطات الشرعية في الأضحية من ناحية سلامتها وأهليتها، وأيضا مراقبة عمل المشغلين أثناء تأدية النسك، وتحديد المناسب للأضحية وفق القواعد الشرعية لمواصفات الأضحية, وله كامل الصلاحيات باستبعاد الأضاحي غير المستوفية للشروط الشرعية وترميزها وإخراجها خارج المواقع.

وعبر معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن وشكره وتقديره للجامعات المشاركة في المشروع، والإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام, في إطار مشروع المملكة للهدي والأضاحي .

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