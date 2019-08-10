«أبل» تتحدى الجميع.. مليون دولار مكافأة لمن يهزمها

تواصل – وكالات:

قالت شركة أبل إنها ستمنح مكافأة قدرها مليون دولار أمريكي لمن يتمكن من اكتشاف أي ثغرة أمنية في جهاز “آيفون” وأجهزة أخرى من إنتاجها.

وجاء إعلان الشركة عن المكافأة أمس الخميس خلال مؤتمر “بلاك هات” الأمني السنوي في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، مبينة أنه سيحصل عليها مَن يستطيع التحكم عن بُعد في نواة نظام تشغيل هاتف آيفون دون أي خطوة أو عملية يقوم بها مستخدم الهاتف.

وتعد مكافأة المليون دولار هي الأكبر في تاريخ الشركة، مقارنة بالمكافآت التي كانت تعلنها في السابق وأعلاها كانت 200 ألف دولار.

والجديد هذا العام أن الشركة وجهت تحدّيها لجميع الباحثين الأمنيين، بخلاف ما كان يحدث في السابق بإتاحة التحدي أمام باحثين محددين، كما أن التحدي هذا العام لمجموعة أكبر من منتجاتها، حيث شملت منتجات وأجهزة “ماك” ومجموعة أخرى من المنتجات.