فيديو.. جسر جديد بمشعر مزدلفة لتسهيل نفرة الحجاج من «عرفات»

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افتتح في حج هذا العام 1440هـ جسر جديد بمشعر مزدلفة للمساهمة في تسهيل نفرة الحجاج من عرفات يوم التاسع من ذي الحجة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الجسر الجديد بمشعر مزدلفة أنشئ لعبور حافلات (الردَّين) إلى مشعر عرفات، مبينة أنه مخصص لحجاج جنوب آسيا والدول العربية.

من جهته، قال وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن إن استخدام الجسر الجديد وتضمينه في الخطط التشغيلية لنقل الحجاج سيضمن العودة السريعة لحافلات الرد الثاني لمشعر عرفات بمعزل عن طرق ومسارات المشاة، ودون الحاجة للوصول لجسر الملك فيصل، مما يعزز انسيابية السير وسلاسته في مشعر مزدلفة.