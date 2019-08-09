«صحة جازان» تكشف ملابسات انقطاع التيار عن مستشفى «الموسم العام»

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كشف المتحدث الرسمي لصحة جازان، محمد دراج، ملابسات انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى الموسم العام لمدة يومين، موضحا أن الأمطار الغزيرة تسببت في انقطاع التيار عن مركز الموسم بما فيه المستشفى وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وقال دراج إنه تم تشغيل المولد الاحتياطي لبضع ساعات، ثم توقف عن العمل بسبب حدوث حريق بالمولد، مضيفًا أن مقاول الصيانة لم يتمكن من تشغيله.

وأشار إلى أنه تم استدعاء الوكيل لمتابعة إصلاح الخلل، وكذلك التواصل مع شركة الكهرباء وتم تأمين مولد احتياطي.

وتابع متحدث صحة جازان، أن الكهرباء العمومية بدأت بالعودة الساعة ٧ مساء من اليوم التالي، ولكن بشكل غير مستقر؛ لذلك استمر العمل بالمولد الاحتياطي، حتى صباح الخميس.