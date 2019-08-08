الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

مفتي المملكة يوجه كلمة للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.. بماذا أوصاهم؟

مفتي المملكة يوجه كلمة للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.. بماذا أوصاهم؟
سماحة المفتي
0

تواصل – واس:

أوصى سماحة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، العاملين في موسم حج هذا العام، والمكلفين بخدمة ضيوف الرحمن بتقوى الله عزوجل قبل كل شيء، والإخلاص في عملهم، وابتغاء وجه الله والدار الآخرة في أداء مهامهم، وإتقان ما يقومون به من أعمال وخدمات، وأن يبذلوا قصارى جهدهم للقيام بواجبهم على أحسن وجه وأكمله، وأن يحتسبوا الأجر في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويقدموا كل ما في وسعهم وطاقتهم، وأن يتوخوا الرفق واللين والعطف بإخوانهم ممن أتوا إلى هذه البقاع المقدسة من شباب وكهول، ورجال ونساء، ليطلع الجميع على الجهود والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في يسر.

وقال سماحته في كلمته التوجيهية للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف القطاعات والجهات: “إن موسم الحج من المواسم العظيمة والشريفة التي جعله الله ميقاتاً لأداء فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام”.

وأضاف : يأتي في هذا الموسم المبارك المسلمون من كل أنحاء العالم متوجهين إلى مكة المكرمة قاصدين بيت الله الحرام، وأداء مناسك الحج في المشاعر المقدسة، في هذه البلاد التي هي مأوى الحرمين الشريفين، وتأوي إليها قلوب المسلمين، وتتجه إليها أنظارهم من شتى بقاع العالم.

وأردف سماحته يقول: “نظراً لهذه المكانة الشريفة لبلاد الحرمين الشريفين، قامت حكومة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ بالعناية الفائقة والخدمة اللائقة لهذه البقاع الطاهرة بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقامت ببذل كل جهودها وعنايتها بشؤون الحرمين وضيوف الرحمن القادمين والوافدين على هذه البلاد المباركة، مقدمين لهم كل الخدمات اللازمة، وموفرين لهم كل أسباب الراحة والأمان؛ لأجل أن يقوموا بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة”.

وأفاد سمحاته أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قامت في موسم الحج هذا العام بتوجيه جميع الجهات المعنية بشؤون الحجيج من العسكريين والمدنيين، ورجال المرور، ورجال الأمن، والكوادر الطبية والإسعافية، والدفاع المدني، بل والمشايخ والمفتين والدعاة وطلبة العلم، والمترجمين، وغيرهم ممن يسهمون في خدمة الحجاج والمعتمرين في مختلف المجالات لتوفير الجو المناسب والظروف الملائمة للحجاج ليقوموا بأداء هذه الشعيرة المباركة بأحسن وجه وأكمله.

واستطرد يقول: “تقوم الدولة بهذا العمل الجليل من توفير كل هذه الخدمات ووسائل الراحة، وبذل المال بكل سخاء في سبيل ذلك، من غير منة على أحد، بل هي ترى ذلك واجباً عليها تقوم به انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والواجب الإسلامي تجاه الحرمين الشريفين، ومن منطلق الأخوة الإسلامية، وانطلاقاً من واجب العناية بشأن الأمة الإسلامية وحمل همومها وحل مشاكلها، ولكون هذه البلاد قبلة للمسلمين ومأوى لأفئدتهم تقدم الخدمة اللائقة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين”.

وأوصى سماحته جميع العاملين في هذا الميدان، وفرسان هذا المضمار، والمكلفين بخدمة ضيوف الرحمن بتقوى الله عزوجل قبل كل شيء، والإخلاص في عملهم، وابتغاء وجه الله والدار الآخرة في أداء مهماتهم، وإتقان ما يقومون به من أعمال وخدمات، وأن يبذلوا قصارى جهدهم للقيام بواجبهم على أحسن وجه وأكمله، وأن يحتسبوا الأجر في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وأن يتفانوا في عملهم، ويقدموا كل ما في وسعهم وطاقتهم، وأن يتوخوا الرفق واللين والعطف والحنان بإخوانهم ممن أتوا إلى هذه البقاع المقدسة من شباب وكهول، ورجال ونساء، ليرى هؤلاء بأم أعينهم الجانب المشرق لهذا البلد المبارك ولقيادته وحكومته، وليظهر لهم الوجه المشرِّف للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من مختلف القطاعات والجهات.

وقال في ختام حديثه : “للعاملين في هذا الموسم المبارك وللقائمين بخدمة الحجيج أجر كبير وثواب جزيل إذا أخلصوا في أعمالهم، وصبروا على ما يجدونه من التعب والعناء في القيام بمسؤولياتهم، والقيام بها على الوجه الأكمل ، فنسأل الله العلي القديم أن يوفقهم للقيام بأعمالهم ومهامهم، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح والفلاح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ خير الجزاء، على ما قاموا به من توجيهات سامية وعناية جليلة بشؤون الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيراً وجعل ما قدموه في موازين أعمالهم يوم القيامة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لخدمة ضيوف الرحمن.. «الصحة» تطلق 5 مشروعات جديدة بالمشاعر المقدسة

لخدمة ضيوف الرحمن.. «الصحة» تطلق 5 مشروعات جديدة بالمشاعر المقدسة

إنقاذ حياة حاج هندي توقف قلبه قبل أداء الحج

إنقاذ حياة حاج هندي توقف قلبه قبل أداء الحج

من المدينة إلى المشاعر .. تفويج الحجاج المنومين في المستشفيات بسيارات الإسعاف (فيديو) 

من المدينة إلى المشاعر .. تفويج الحجاج المنومين في المستشفيات بسيارات الإسعاف (فيديو) 

«روبوت آلي» لتقديم خدمة الفتوى لحجاج بيت الله

«روبوت آلي» لتقديم خدمة الفتوى لحجاج بيت الله

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>