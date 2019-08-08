الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

التحالف يعلن تفاصيل سقوط «باليستي» حوثي داخل الأراضي اليمنية

التحالف يعلن تفاصيل سقوط «باليستي» حوثي داخل الأراضي اليمنية
العقيد الركن تركي المالكي
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة حجة.

وأضاف أن الصاروخ الذي أطلق مساء أمس الأربعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في “سوق الربوع سقط داخل المحافظة نفسها.

وأشار العقيد المالكي إلى إطلاق الحوثيين في 20 يونيو 2019م صاروخاً باليستياً من داخل حرم جامعة الإيمان في صنعاء وسقوطه في محافظة الجوف وسط التجمعات السكانية.

وتابع المتحدث باسم التحالف قائلا إن هذه المحاولات العبثية واستخدام الحوثيين للأعيان المدنية في عمليات الإطلاق استمرار لانتهاكاتهم للقانون الدولي الإنسان وقواعده العرفية.

وشدد المالكي على أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد قدرات الحوثيين وتدميرها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ماذا تفعل ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة الآن؟

ماذا تفعل ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة الآن؟

تفاصيل جديدة عن إسقاط طائرات حوثية استهدفت مطارات «مدنية» بالمملكة

تفاصيل جديدة عن إسقاط طائرات حوثية استهدفت مطارات «مدنية» بالمملكة

بينهم 20 امرأة.. قوات المملكة تحرر أفارقة احتجزهم الحوثيون في صعدة (صور)

بينهم 20 امرأة.. قوات المملكة تحرر أفارقة احتجزهم الحوثيون في صعدة (صور)

«قرقاش»: إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن بالاتفاق مع المملكة

«قرقاش»: إعادة انتشار القوات الإماراتية في اليمن بالاتفاق مع المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>