التحالف يعلن تفاصيل سقوط «باليستي» حوثي داخل الأراضي اليمنية

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة حجة.

وأضاف أن الصاروخ الذي أطلق مساء أمس الأربعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في “سوق الربوع سقط داخل المحافظة نفسها.

وأشار العقيد المالكي إلى إطلاق الحوثيين في 20 يونيو 2019م صاروخاً باليستياً من داخل حرم جامعة الإيمان في صنعاء وسقوطه في محافظة الجوف وسط التجمعات السكانية.

وتابع المتحدث باسم التحالف قائلا إن هذه المحاولات العبثية واستخدام الحوثيين للأعيان المدنية في عمليات الإطلاق استمرار لانتهاكاتهم للقانون الدولي الإنسان وقواعده العرفية.

وشدد المالكي على أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد قدرات الحوثيين وتدميرها.