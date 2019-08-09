اليوم.. اكتمال توافد ضيوف الرحمن إلى مكة تمهيداً لبدء مناسك الحج

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن توافد الحجاج إلى مكة المكرمة سيكتمل اليوم (الخميس) تمهيداً لرحلة الحج في المشاعر المقدسة.

وقال التركي خلال المؤتمر الصحفي الأول حول تنفيذ خطط الحج لهذا العام 1440هـ، إن مهمة الجهات العاملة في الحج بدأت منذ وصول ضيوف الرحمن عبر كافة المنافذ، وستشمل عمليات نقل الحجاج من مكة المكرمة وتصعيدهم على عرفات والنفرة من عرفات بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى مزدلفة للمبيت بها ثم العودة إلى منى مرة أخرى للإقامة بها يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة قبل العودة بعد ذلك لأداء طواف الوداع ومن ثم العودة إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وأوضح أن عمليات انتقال الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة تبدأ بعد منتصف الليلة، لافتا إلى أن هناك أعدادا من الحجاج تبدأ من اليوم في الوصول إلى المشاعر المقدسة والعدد الكبير منهم يبدأ في الوصول إلى المشاعر بعد منتصف ليلة الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم التروية في مشعر منى.

وأشار اللواء التركي إلى أن نحو 80% من الحجاج يقضون يوم التروية في مشعر منى إلى صباح اليوم التاسع من ذي الحجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات، و20% منهم ينتقلون مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح اليوم التاسع من ذي الحجة، كما أن هناك نسبة منهم تبدأ في صباح ليلة التاسع في التوجه إلى عرفات.