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لخدمة ضيوف الرحمن.. «الصحة» تطلق 5 مشروعات جديدة بالمشاعر المقدسة

لخدمة ضيوف الرحمن.. «الصحة» تطلق 5 مشروعات جديدة بالمشاعر المقدسة
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة خمسة مشروعات جديدة من الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة، حيث أنهت مشروع تسجيل مهابط الطيران في مستشفيات (عرفات العام، الطوارئ في منى، حراء العام، والنور التخصصي)، كما طورت (12) مركزاً صحياً بمشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشارت الوزارة، إلى أنها أنشأت غرفاً للنفايات الطبية، حيث تم تنفيذ عدد 14 غرفة حسب مواصفات مكافحة العدوى، بزيادة غرفتين للنفايات الطبية في المراكز الصحية في مشعر منى, وغرفتين لمستشفى منى الشارع الجديد, ومستشفى شرق عرفات، مشيرة إلى أنه تم تأهيل، وعزل بعض المرافق الصحية في مشعر عرفات وتم الانتهاء منها.

وأضافت أنه تم إنشاء صالة الاستعراف في مجمع المعيصم، وفقا للمعايير والاحتياجات الفعلية وهذا من منطلق التعاون بين وزارة الصحة، وزرارة الداخلية في حالة الكوارث للتعرف على المتوفين.

كما تضمنت المشروعات, تطوير قسم الطوارئ في مستشفى الطوارئ في منى، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية في قسم الطوارئ من 12 سريراً الى 21 سريراً، ورفع الطاقة الاستيعابية في قسم الإنعاش من أربعة أسرة إلى ستة أسرة، فيما تم استحداث أربعة أسرة في قسم العناية المركزة القلبية.

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