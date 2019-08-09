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كيف تمنع «واتساب» من استهلاك ذاكرة هاتفك؟

كيف تمنع «واتساب» من استهلاك ذاكرة هاتفك؟
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تواصل – وكالات:

يشغل تطبيق “واتسآب” مساحة كبيرة من ذاكرة هواتفنا المحمولة، بسبب الصور والفيديوهات التي يتم تحميلها تلقائياً من خلال التطبيق، وهو ما يسبب امتلاء ذاكرة الهاتف أو توقف التطبيق نفسه لأن المساحة غير كافية على الهاتف.

وقدم “indiatoday” نصائح تساعد على منع “واتسآب” من استهلاك ذاكرة الهاتف، ومن المهم وجود مساحة تخزين كافية فى هاتفك المحمول، لأننا نحتاج هذه المساحة في أشياء أخرى بخلاف “واتسآب” مثل: تنزيل ملفات العمل والإجابة على رسائل البريد الإلكتروني، وتعديل الصور وكتابة مستندات وغيرها، لذا من المهم الحفاظ على مساحة الهاتف.

إليك نصائح لتوفير مساحة تخزين على هاتفك:

– افتح تطبيق واتسآب على هاتفك الأندرويد.

– اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.

– اضغط على خيار الإعدادات.

– في قائمة الإعدادات، حدد خيار الدردشات.

– قم الآن بتبديل خيار “رؤية الوسائط”، Media Visibility option، وهذا سيمنع ملفات الوسائط التي تتلقاها داخل تطبيقك من الحفظ في معرض هاتفك تلقائيًا.

ولكن إذا كنت لا ترغب في إيقاف تشغيل هذه الميزة لجميع مجموعاتك ومحادثاتك وتمنع فقط مجموعتين، فيمكنك إيقاف تشغيله بشكل انتقائي لمحادثات محددة وإليك الطريقة:

– افتح نافذة الدردشة الخاصة بالفرد أو المجموعة التي تريد تعديلها.

– اضغط على جهة الاتصال.

– اذهب إلى خيار رؤية الوسائط.

– سيسألك واتسآب الآن عما إذا كنت تريد حفظ الوسائط المحملة حديثًا من تلك الدردشة في معرض هاتفك واضغط على لا.

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