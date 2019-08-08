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إنقاذ حياة حاج هندي توقف قلبه قبل أداء الحج

إنقاذ حياة حاج هندي توقف قلبه قبل أداء الحج
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تواصل- مكة المكرمة:

تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة -بفضل الله- من إنقاذ حياة حاج هندي في العقد السادس من العمر تعرض لتوقف قلب كاد أن يؤدي بحياته قبل أداء فريضة الحج.

وتدخل الفريق الطبي سريعاً فور وصول حالة الحاج للمستشفى بواسطة عربات النقل الإسعافي «القولف» التي خصصت لنقل الحالات الطارئة، حيث تمت عملية الإنعاش القلبي الرئوي للحالة بنجاح، وتم نقلة إلى العناية المركزة، حيث تبين وجود جلطة رئوية حادة مع التهاب رئوي شديد في الرئتين.  كما تبين أن درجة الوعي لديه 7/15 وتم على أثرها وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة 3 أيام، وبعد استقرار الحالة تم فصل الجهاز بنجاح، بعد التأكد من استقرار حالته، ونقله لأحد غرف التنويم، ومتابعة وضعه الصحي خلال 48 ساعة.

وأعرب الحاج الهندي عن سعادته ورضاه عن الخدمة الطبية المقدمة له، داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويديم نعمة الأمن والأمان على المملكة وشعبها.

وتواصل الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفيذ برنامج «إنقاذ حياة»، الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، إضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

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