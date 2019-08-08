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مأساة أسرة سيول وادي مسلة بجازان.. وفاة أم وفقدان أسرة كاملة بينها رضيع والبحث مستمر

مأساة أسرة سيول وادي مسلة بجازان.. وفاة أم وفقدان أسرة كاملة بينها رضيع والبحث مستمر
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تواصل – جازان:

عثرت فرق الدفاع المدني بمساعدة الأطقم التطوعية والمواطنين على جثمان الام ضحية سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة، فيما لازالت عمليات البحث عن باقي أفراد الأسرة المنكوبة متواصلة.

وفي ظل المخاوف من هطول الأمطار مجدداً، ناشد ذوو المفقودين فرق البحث بتكثيف الجهود في البحث عن الأسرة، مع مطالب بزيادة الفرق البحثية لتسريع الوصول إلى المفقودين والذين من بينهم طفل رضيع.

وجرفت السيول مركبة الأسرة مسافة 500 متر وحولتها إلى كومة من الحديد، لتقوم فرق البحث والإنقاذ بتمشيط المنطقة بحثا عن بقية أفراد الأسرة المفقودين وهم ثلاثة أطفال وزوج الأم. كما فككت فرق الإنقاذ العربة بحثا عن طفل رضيع.

وعثرت الفرق على الزوجة المتوفاة وهي أم لثلاثة أطفال مفقودين بجانب والدهم، حيث جرفت السيول سيارتهم بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، وما الت عمليات البحث جارية في وادي مسلة.

 

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