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«روبوت آلي» لتقديم خدمة الفتوى لحجاج بيت الله

«روبوت آلي» لتقديم خدمة الفتوى لحجاج بيت الله
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تواصل – مكة المكرمة:

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، عن إطلاق خدمة «روبوت الفتوى الآلي» بهدف  تقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، البالغ عددهم خلال حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم في إطلاق يعد الأول على مستوى العالم الإسلامي في مجال تقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة المتجولة في مقرات الضيوف تتيح التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.

ويعمل «الروبوت» عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الضيوف، كما أطلقت الوزارة جهازاً بنفس المواصفات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، إيماناً منها بأهمية خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالعزيز العسكر، أن هذه الخدمة تأتي بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية، الذي يحرص على الإسهام في التحول الرقمي بما يحقق الرقي بالخدمات المقدمة لكافة الحجاج وفق أعلى معايير الجودة تحقيقاً لتطلعات القيادة.

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