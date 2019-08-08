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من المدينة إلى المشاعر .. تفويج الحجاج المنومين في المستشفيات بسيارات الإسعاف (فيديو) 

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تواصل- المدينة المنورة:

انطلقت اليوم من المدينة المنورة، قافلة وزارة الصحة التي تُقِل 23 حاجًّا وحاجة من مختلف الجنسيات، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة؛ لتمكينهم من أداء مناسك حج هذا العام 1440ه، حسبما جاء في “واس”.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بسيارات الإسعاف لتمكينهم من أداء فريضة الحج، حيث تم توديعهم بالورود.

وتضم القافلة 23 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد قرابة 120 دكتورًا وممرضًا ومسعفًا، إلى جانب 7 سيارات إسعاف خالية احتياطية، وسيارتيْ إسعاف عناية مركزة، إضافة إلى كابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.

كما تم نقل إحدى الحالات عبر الإخلاء الطبي من خلال المهبط الجوي المجهز لدى مستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة؛ سعيًا من وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المرضية بشكل سريع من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة؛ خاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

من جهتهم، عبّر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم، عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تسهيل سبل أداء فريضة الحج ومستوى الرعاية الصحية التي قُدّمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

 

 

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