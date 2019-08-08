الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«محمد آل الشيخ» خطيبًا لخطبة عرفة.. تعرَّف عليه

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

بالفيديو.. كيف تعامل «ابن باز» مع بائع الفول الباكستاني؟

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

تفاصيل دفعة أغسطس من «حساب المواطن».. 2.6 مليار للمستفيدين و14.5 مليون تعويضات

تفاصيل دفعة أغسطس من «حساب المواطن».. 2.6 مليار للمستفيدين و14.5 مليون تعويضات
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن أن المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين للدفعة 21 بلغت 2.6 مليار ريال ، وبدأ الحساب اليوم في إيداع دفعة شهر أغسطس ل 12.5 مليون مستفيد شملهم الدعم .

وكشف حساب المواطن أن مبالغ تعويضات الدفعة السابقة بلغت 14.5 مليون ريال.

ويواصل البرنامج إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس، والذي بدأ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وذلك قبل يومين من الموعد المقرر شهرياً وهو اليوم العاشر من كل شهر بمناسبة عيد الأضحى.

ويشمل الإيداع الذي بدأ اليوم جميع المستفيدين المكتملة طلباتهم، ويستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدفعة الـ21 من الدعم للمستفیدين

غداً ..إيداع دفعة أغسطس من «حساب المواطن» في حسابات المستفيدين

غداً ..إيداع دفعة أغسطس من «حساب المواطن» في حسابات المستفيدين

«حساب المواطن»: الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق

«حساب المواطن»: الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق

خطأ يتسبب في إلغاء «حساب المواطن».. وحرمان المستفيد من الدعم 60 يوماً

خطأ يتسبب في إلغاء «حساب المواطن».. وحرمان المستفيد من الدعم 60 يوماً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مشعل والاكتئاب والمشي
مقالات

مشعل والاكتئاب والمشي

المزيد
لا شيء يستحق القلق!
مقالات

لا شيء يستحق القلق!

المزيد
عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>