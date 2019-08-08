ضبط سكر الدم وإنقاص الوزن عن طريق «حقن الهرمونات»

تواصل – وكالات:

أثبتت تجربة أجراها فريق بحثي بريطاني نجاحها في ضبط نسبة السكر بالدم وإنقاص الوزن عن طريق العلاج الهرموني، وتميزت التجربة بفاعليتها كونها أكثر أمانا من العمليات الجراحية التي يخضع لها الأشخاص البدناء، بهدف تقليل أوزانهم فضلا عن تأثيرها في ضبط نسبة السكر في الدم

ولجأ الفريق البحثي لاستخدام حقن الهرمونات تحت الجلد ببطء يومياً لمدة 12 ساعة تبدأ قبل الإفطار بساعة وتتوقف مع آخر وجبة في اليوم دون الحاجة لضوابط في الحمية الغذائية.

ونشرت دورية “ديابيتيس كير” تقريرا عن التجربة أو الدراسة التي استخدم فيها توليفة من الهرمونات احتوت على جلوكاجون وأكسينتوموديولين وبيبتيد، ويرمز لهذه الهرمونات بـ GOP.

وشارك في تجربة العلاج الهرموني للتخسيس 21 شخصاً يعانون من البدانة، و22 شخصاً آخر خضعوا لجراحات لإزالة السمنة أو لبرنامج غذائي لإنقاص الوزن قليل الكربوهيدرات للغاية.

واستمرت التجربة التي أجريت في إمبريال كوليج بلندن عاماً ونصف بين عامي 2016 و2018، وأظهرت أن حقْن الهرمونات ببطء يساعد على إنقاص حوالي 4.4 كغم، بينما نقص وزن من خضعوا للجراحة حوالي 10 كغم، ومن اتبعوا برنامج التخسيس قليل الكربوهيدرات حوالي 8 كغم.

وعلى الرغم من أن معدل إنقاص الوزن عن طريق حقن الهرمونات أقل مقارنة بالجراحة إلا أنه فعّال وأكثر أماناً، كما أن العلاج الهرموني لا يمنع المريض من تناول الأطعمة التي يحبها، ويساعد على خفض مستوى الجلوكوز بالدم إلى المعدل الصحي، ويوفر ذلك حماية من مضاعفات السكري والبدانة.