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اليوم.. آخر مهلة لتسجيل حجاج الداخل

اليوم.. آخر مهلة لتسجيل حجاج الداخل
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تواصل- مكة المكرمة:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن اليوم الخميس يعتبر آخر مهلة لتسجيل حجاج الداخل لموسم الحج للعام الحالي 1440هـ.

وأكدت الوزارة إغلاق المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل في المقاعد التي خصصتها الوزارة لموسم الحج خلال اليوم، في شركات ومؤسسات حجاج الداخل المرخص لها بالعمل هذا العام؛ والذي بدأ التسجيل فيه في اليوم الأول من شهر ذي القعدة الماضي.

كما دعت “الحج” الشركات والمؤسسات كافة، إلى التعاون مع مندوبي البنك الإسلامي للتنمية لتسويق سندات الهدي والأضاحي في مخيمات الحجاج، ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الذي ينفذه البنك خلال مواسم الحج سنوياً.

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