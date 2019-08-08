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فتح باب القبول للرتب العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة.. «رقيب ووكيل رقيب»
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تواصل – الرياض:

أعلنت قيادة قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (رقيب، وكيل رقيب) لحاملي شهادة البكالوريوس ودبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية بدراسة تزيد عن سنتين وستة أشهر، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 17 / 12 / 1440 هـ، الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 21 / 12 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

» وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30 ) سنة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
– أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).
– أن لا يكون متزوج من غير سعودية.
– أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.
– أن لا يقل التقدير عن جيد.
– أن لا يكون قد مضي على التخرج أكثر من ثلاث سنوات.
– أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.
– على المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد من لديه بيانات خاطئة.
– الرتب و المؤهلات المطلوبة:

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للتقديم على الرتب العسكرية المطلوبة بعد فتح باب التقديم من خلال الرابط التالي
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