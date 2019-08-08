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صور صادمة.. هذا ما حدث لمركبة الأسرة المفقودة في وادي مسلة بجازان

صور صادمة.. هذا ما حدث لمركبة الأسرة المفقودة في وادي مسلة بجازان
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مجموعة من الصور، رصدها بعض المتطوعين، في أعمال البحث عن الأسرة المفقودة في وادي مسلة بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان، الأضرار التي لحقت بالسيارة بعد أن جرفتها السيول.

وظهرت السيارة، وقد تهشمت بالكامل، وكانت أعمال البحث قد استمرت من قِبل الدفاع المدني والمتطوعين عن الأب والأبناء بعدما عثر على الأم متوفاة.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم يحيى عبد الله القحطاني، أوضح أنه عثر على أحد أفراد العائلة المفقودة في سيل وادي مسلة، والمكونة من خمسة أفراد، وهي الزوجة، وفي حالة وفاة، فيما جار البحث عن باقي المفقودين.

وشهدت منطقة جازان يوم أمس حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، سالت على أثرها الأودية والسيول.

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