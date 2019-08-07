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«طقس العرب» يكشف مفاجأة بشأن موجة الأمطار الغزيرة في جازان

«طقس العرب» يكشف مفاجأة بشأن موجة الأمطار الغزيرة في جازان
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تواصل – فريق التحرير:

حذر موقع طقس العرب منذ ما يقارب الـ25 يوماً تقريبا من حدوث تقلبات جوية في المناطق الجنوبية للمملكة، ولاسيما في منطقة جازان، تتمثل في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول والأودية.

وشهدتة جازان أمس هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية، وتجاوز حاجز منسوب مياه الأمطار الـ 100 ملم.

وتسببت موجة الأمطار الغزيرة والسيول في جازان في انهيارات جزئية في بعض الطرق وتضرر العديد من السيارات، كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن موقع طقس العرب، توقع في وقت سابق، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول عصر ومساء الثلاثاء في أقوى مستوياتها، حيث توقع أن تهطل زخات رعدية متوسطة إلى غزيرة من الأمطار تشمل مدينة أبها وعموم المرتفعات. كما تصل الأمطار بحدة أقل نحو التهامه والسواحل وتترافق مع الغبار.

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