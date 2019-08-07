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«التنمية الاجتماعية» تكشف حقيقة تعنيف طفل بسبب ارتدائه قميص أحد الأندية (فيديو)

«التنمية الاجتماعية» تكشف حقيقة تعنيف طفل بسبب ارتدائه قميص أحد الأندية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حقيقة المقطع المتداول والذي أظهر تعرض طفل للضرب من أحد أقاربه بسبب ميوله الرياضية وتشجيعه لأحد فريق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن المقطع المتداول بشأن تعرض طفل للضرب من قبل أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية، قديم (قبل أكثر من 3 سنوات)”.

وأضاف أبا الخيل، أنه تمت مباشرة الحالة في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، وأتُخذت الإجراءات النظامية.

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