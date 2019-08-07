تعطل عشرات المركبات جراء الأمطار في جازان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان، خلال الساعات الماضية في تعطل، عشرات المركبات على جوانب الطرقات، حيث تركها أصحابها بحثا عن السطحات لرفعها.

وقال بعض أصحاب السيارات المتعطلة، إنهم لم يجدوا “سطحات” لنقلها للصيانة، كما أن الورش هي الأخرى اكتظَّت بالمركبات، وأن بعض أصحاب الورش يرفضون استقبال مركبات أخرى، لحين الانتهاء من صيانة المركبات المتوقفة لديهم.

يذكر أن منطقة جازان، شهدت أمس، أمطاراً غزيرة، على مدار 12 ساعة متواصلة دون توقف، وأغلق على إثرها عدد من الطرق، وسالت على إثرها الأودية.