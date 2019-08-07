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كم ساعة يقضيها العرب على مواقع التواصل الاجتماعي؟.. ثاني أعلى نسبة في العالم

كم ساعة يقضيها العرب على مواقع التواصل الاجتماعي؟.. ثاني أعلى نسبة في العالم
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تواصل – وكالات:

 أصبح المستخدمون يُنفقون وقتًا أكثر من السابق على هواتفهم الذكية؛ فنظرة بسيطة إلى أي مكان عام تكفي لمشاهدة معظم الرؤوس مثبتةً على شاشات هذه الأجهزة البسيطة، ومن بينهم المستخدمون العرب.

ونتيجة لهذا الإقبال الهائل على الهواتف الذكية، الذي وصل إلى درجة الإدمان؛ أصبحت مدن في العالم تُخصص مسارًا مخصصًا لهولاء المستخدمين على بعض الأرصفة؛ حتى لا يضطروا إلى رفع رؤوسهم أثناء التجول.

كم من الوقت؟

ويطرح هذا الأمر سؤالًا بشأن الوقت الذي أصبح المستخدمون ينفقونه على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت؛ خصوصًا على الهواتف الذكية.

وحسب “سكاي نيوز عربية”، أورد موقع “سوشيال ميديا تودي”، الثلاثاء، أرقامًا عن الوقت الذي يُمضيه مستخدمو الإنترنت، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 2019.

ساعتان و23 دقيقة

وأوضح أن المعدل العالمي لاستخدام شبكات التواصل هو ساعتان و23 دقيقة يوميًّا، بارتفاع بلغ دقيقة واحدة عن العام الماضي 2018.

وكان أول إحصاء تناول هذا الأمر في عام 2012، وبلغ حينها دقيقة و30 ثانية، وتصاعدت الأرقام من حينها باطراد؛ حسَب الموقع ذاته.

ولفت الموقع المتخصص في شبكات التواصل، إلى أن هناك 3.48 مليار نسمة يستخدمون هذه الشبكات؛ أي بمعدل نحو 45% من سكان الأرض.

و60% من هؤلاء، يواظبون بشكل مستمر على استخدام شبكات التواصل؛ فيما استخدم 98% من هؤلاء هذه المواقع، الشهر الماضي.

ماذا عن العرب؟

وأشار الموقع إلى أن المستخدمين في المنطقة العربية ينفقون 3 ساعات و12 دقيقة يوميًّا على شبكات التواصل، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد أمريكا الجنوبية، التي بلغت 3 ساعات و32 دقيقة.

والفلبين كانت الدولة الأولى في العالم، التي يُمضي فيها المستخدمون أطول وقت على شبكات التواصل، وبلغ نحو 4 ساعات يوميًّا.

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