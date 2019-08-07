بالفيديو.. جهاز يتيج للحجاج الأجانب التحدث بالعربية

تواصل – مكة المكرمة:

أتاحت وزارة الصحة بمستشفيات المشاعر المقدسة، خلال موسم الحج الحالي، أجهزة للترجمة الفورية تمكن من التواصل بجميع اللغات للمرضى، إذ بإمكان الجهاز أن يترجم لغة المريض إلى لغة الكادر الطبي.

ويقدم الجهاز اليدوي الترجمة الفورية، وهو سهل الحمل ويساعد على التنقل، حيث يمكن استخدامه في أي مكان وأي وقت دون أن اتصال بشبكة الإنترنت، إضافة إلى أن مستخدميه من الكادر الطبي يمكنهم التواصل مع الحجاج بشكل طبيعي وجهًا لوجه.

وأظهر مقطع فيديو متداول مشرف تمريض العناية المركزة بمستشفى منى الطوارئ أخصائي أول عبدالرحمن أبوخضاعة، وهو يقدم شرحا لطريقة استخدام الجهاز، حيث اختتم حديثه في مقطع بالقول: “والله ما مثلك بها الدنيا بلد”.