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جامعة الأمير محمد بن فهد تقدم منحًا لـ20 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية

جامعة الأمير محمد بن فهد تقدم منحًا لـ20 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية
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تواصل – متابعات:

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد تقديم 20 منحة دراسية لطلاب وطالبات من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك تعزيزا لدورها في خدمة المجتمع، ولتحقيق أهداف مسؤولياتها الاجتماعية.

وتم اخضاع الـ 20 طالبًا وطالبة لاختبارات تحديد المستوى باللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية، كما أجريت الاختبارات اللازمة لتحديد حالاتهم البصرية وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة تسهّل من عملية تعلمهم وإكسابهم القدرات المطلوبة.

وعملت الجامعة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتهيئة مواقع دراستهم من حيث تجهيز القاعات الدراسية والممرات والمصاعد وكل الخدمات اللازمة ليسهّل تنقلاتهم في داخل الجامعة.

كما تعمل الجامعة على توفير الكتب الدراسية بلغة برايل، وعبر أحدث التجهيزات الإلكترونية إذ يجري العمل على تأمين أحدث أدوات تعليم ذوي الإعاقة البصرية من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وتهدف الجامعة من ذلك إلى تقديم تعليم نوعي وعصري يتماشى مع معايير الجامعة لهذه الفئة، ويضمن لهم مستقبلًا بعد تخريجهم.

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