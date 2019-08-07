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احتجزتهم السيول لساعات .. إنقاذ 5 مواطنين علقوا بوادي تعشر

احتجزتهم السيول لساعات .. إنقاذ 5 مواطنين علقوا بوادي تعشر
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى الدفاع المدني بمحافظة الطوال معاناة 5 مواطنين احتجزتهم السيول في وادي تعشر عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، واستمرت الأمطار لست ساعات متواصلة ما أدى إلى جريان وادي تعشر بشكل كبير، ما تسبب في منع المواطنين المحتجزين من العودة إلى أطراف الوادي.

وتعود الحادثة إلى أن عدداً من أهالي قرية العكرة التابعة لمحافظة الطوال، قاموا بالذهاب لمتابعة جريان السيل للتأكد من سقيا أراضيهم الزراعية، وذلك عقب صلاة العشاء حيث بدأ سيرهم في اتجاه لم يصله السيل، وعند وصولهم إلى بغيتهم باغتهم جريان السيل بحسب “عكاظ”، وإغلاق عليهم جميع اتجاهات العودة.

وعلق المواطنون في مكانهم، بعد قناعتهم بأنه لا مجال للعودة بشكل آمن بعد إحاطة المياه بهم من جميع الجوانب، فيما يبعد الجانب الآخر عنهم مسافة 200 متر.

وقال أحد المحتجزين وهو المواطن عبدالله عكور: عندما بدأنا المسير كان الطريق آمناً ولا يوجد أي آثار للسيول ولكن في دقائق معدودة كنا محاصرين من كل اتجاه، وكان الموقف صعباً على الجميع إذ كان بيننا من هم كبار في السن، وبقينا على هذا الوضع لمدة 4 ساعات قبل أن يتم التواصل مع رجال الدفاع المدني الذين هبوا لنجدتنا فوراً وبشكل سريع وباشروا الموقع.

وبعد تقيم الموقف، تم إيصال أطواق النجاة وإخراج المحتجزين واحد تلو الآخر،  علماً أنه من ضمن الفريق المنقذ كان هناك غواص تواجد وسط السيل، تحسباً لأي طارئ.

ونجح الدفاع المدني في إنقاذ المحتجزين، فيما قدم المحتجزون وذووهم شكرهم لمنسوبي الدفاع المدني الذين شاركوا في عملية الإنقاذ، مقدرين جهودهم وتفاعلهم في مثل هذه الحالات، كما ناشد المحتجزون المواطنين بالالتزام بتوجيهات الدفاع المدني الاحترازية وعدم الاقتراب من مجاري السيول وبطون الأودية خلال مواسم الأمطار.

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