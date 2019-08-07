السيول تعزل قرى «وادي بيش».. والمواطنون يجددون مطالبهم (صور)

تواصل – بيش:

تسببت سيول “وادي قرى” والأودية الفرعية في مجرى وادي بيش، الليلة الماضية، في قطع الطرقات عن سكان قرى محافظة بيش التي تقع شرق ضفة مجرى وادي بيش.

وأدت سيول وادي قرى إلى قطع الطريق الذي يربط بين قرى بيش الشرقية وقرى المخلاف في صبيا، ويأتي الوادي من جبال خلف مركز الحقو بمحافظة بيش، حيث غمرت المياه الطريق وعزلت سكان بيش العليا والحضن وعدداً من القرى الصغيرة المجاورة.

من جانبهم طالب أهالي قرى بيش الشرقية مجدداً بأن الطرق متلائمة مع كميات السيول والهطولات التي تشهدها القرى، وخصوصاً مع حجم تدفقات واديي بيش وقرى.

إلى ذلك وجه الدفاع المدني تحذيرا للمواطنين والمقيمين، من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ؛ لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.