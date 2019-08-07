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هل يمكن إصدار الخروج النهائي للعامل إلكترونياً خلال فترة التجربة؟ الجوازات ترد

هل يمكن إصدار الخروج النهائي للعامل إلكترونياً خلال فترة التجربة؟ الجوازات ترد
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل قبل نهاية فترة التجربة والمحددة ب90 يوماً، يتم فقط عن طريق مراجعة إدارة الجوازات.

واشترطت الجوازات إتمام العامل لفترة التجربة حتى يتمكن صاحب العمل من إجراء الخروج النهائي إلكترونياً عن طريق نظام “أبشر”.

واستفسر مواطن عن إمكانية إجراء الخروج النهائي موجها سؤاله للجوازات عبر حسابها الرسمي، وقال المواطن إنه استقدم سائقاً خاصاً منذ أسبوع، ورفض السائق العمل، وقام بحجز رحلة العودة له، إلا أن نظام أبشر لم يقبل الخروج النهائي، واستوضح صاحب العمل الجوازات التي ردت بدورها: مرحبًا بك، في حال ما زال في فترة التجربة 90 يوماً يتم إصدار تأشيرة خروج نهائي بمراجعة إدارة الجوازات . نسعد بخدمتكم.

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