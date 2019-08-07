الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

تعرف على تكلفة أجرة مترو الرياض يوميًّا.. غرامة المتسللين 50 ضعفًا

لتجنب الغش.. تنبيهات لمن أراد شراء الأضحية (فيديو)

لتجنب الغش.. تنبيهات لمن أراد شراء الأضحية (فيديو)

«المنيف» يزف بشرى سارة لخريجي التخصصات التعليمية والصحية

«المنيف» يزف بشرى سارة لخريجي التخصصات التعليمية والصحية

حقيقة فيديو صرخات الجن من خزان المياه في جازان.. توضيح رسمي

حقيقة فيديو صرخات الجن من خزان المياه في جازان.. توضيح رسمي

بعد 28 عاماً.. حكم قضائي يُلزم «التحلية» بتعويض مواطنين بالقطيف

بعد 28 عاماً.. حكم قضائي يُلزم «التحلية» بتعويض مواطنين بالقطيف
0

تواصل – الرياض:

ألزم حكم قضائي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بتعويض أصحاب أراضٍ متنازع عليها، لينهي بذلك خلافاً دام نحو 28 عاماً بين مواطنين والمؤسسة حول نزع ملكيات أراضٍ في مخطط سكني بالمنطقة الشرقية.

وألزم الحكم  «التحلية» -حسبما جاء في “عكاظ”- بتعويض أصحاب الأراضي المتنازع عليها في مخطط البلدية المعتمد برقم ٤٢٢ / ٣ منطقة (ج) والكائن شمال إلى الشرق من صالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بمحافظة القطيف.

ودعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أصحاب العقار لمراجعتها بالرياض لاستكمال إجراءات نزع ملكية الأراضي، مصطحبين معهم صورة من الملكية مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية، وفي حالة مراجعة غير المالك إحضار صورة من الوكالة الشرعية وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية حيال صرف التعويض وفقاً للأنظمة والتعليمات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاصيل مقترح بـ«الشورى» لتنظيم الصلح في القصاص وجمع التعويضات

تفاصيل مقترح بـ«الشورى» لتنظيم الصلح في القصاص وجمع التعويضات

كسر مفاجئ في أنبوب المياه المغذي لـ«الشرقية».. و«التحلية» تُعلق

كسر مفاجئ في أنبوب المياه المغذي لـ«الشرقية».. و«التحلية» تُعلق

بقيمة 464 مليون ريال.. التحقق من صكوك عقارات «شبهة الفساد» بأبها

بقيمة 464 مليون ريال.. التحقق من صكوك عقارات «شبهة الفساد» بأبها

5 جهات رقابية تحقق في شبهة فساد بـ«تعويضات طرق عسير»

5 جهات رقابية تحقق في شبهة فساد بـ«تعويضات طرق عسير»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشر ذي الحجة
مقالات

عشر ذي الحجة

المزيد
إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>